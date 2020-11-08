İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında West Bromwich ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, West Bromwich Albion - Tottenham Hotspur maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında West Bromwich ile Tottenham kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Peki, West Bromwich Albion - Tottenham Hotspur maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

WEST BROMWICH - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

West Bromwich Albion - Tottenham Hotspur maçı 8 Kasım Pazar günü saat 15:00'de S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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