08 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Samuel Eto'o trafik kazası geçirdi

Samuel Eto'o trafik kazası geçirdi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.11.2020

Bir dönem ülkemizde ve formalarını da giyen eski futbolcu 'o, ülkesi 'da geçirdi. Eto'o'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

basınında yer alan haberlerde, 39 yaşındaki Eto'o'nun Nkongsamba şehri yakınlarında aracıyla yaptığı belirtildi.

Aracı kullanılamayacak hale gelen Eto'o'nun hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun ise iyi olduğu ifade edildi.

'da , , 'da Inter, 'de , Everton gibi takımlarda top koşturan eski golcü futbolcu, 'de ise ve formaları giymişti.




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