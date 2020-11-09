09 Kasım 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal Aston Villa: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Arsenal evinde kayıp
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 Giriş Tarihi: 09.11.2020

'in 8. haftasında , sahasında 'ya Ollie Watkins (2) ve Bukayo Saka'nın (k.k.) golleriyle 3-0 mağlup oldu.

'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. Arsenal'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşma Aston Villa'nın 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

25. dakikada Saka'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Aston Villa'nın 2 golünü ise 72 ve 75. dakikalarda Watkinks kaydetti. Bu skorla Aston Villa puanını 15'e yükseltirken, Arsenal 12 puanda kaldı.

City ile Liverpool puanları paylaştı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Real Madrid deplasmanda dağıldı! Real Madrid deplasmanda dağıldı!
Milan 1 puanı uzatmalarda kurtardı Milan 1 puanı uzatmalarda kurtardı
Gol düellosunda kazanan Leverkusen! Gol düellosunda kazanan Leverkusen!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör