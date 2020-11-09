09 Kasım 2020, Pazartesi
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Arsenal Aston Villa: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Arsenal, sahasında Aston Villa'ya Ollie Watkins (2) ve Bukayo Saka'nın (k.k.) golleriyle 3-0 mağlup oldu.
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Arsenal ile Aston Villa kozlarını paylaştı. Arsenal'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşma Aston Villa'nın 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
25. dakikada Saka'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Aston Villa'nın 2 golünü ise 72 ve 75. dakikalarda Watkinks kaydetti. Bu skorla Aston Villa puanını 15'e yükseltirken, Arsenal 12 puanda kaldı.
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