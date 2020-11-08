Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 7. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı Alario (2), Bailey ve Baumgartlinger'in golleriyle 4-3 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Bundesliga'nın 7. haftasında Bayer Leverkusen ile Borussia Mönchengladbach, Bayarena'da kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, rakibini 27 ve 41. dakikalarda Lucas Alario, 68. dakikada Leon Bailey ve 82. dakikada Julian Baumgartlinger'in attığı gollerle 4-3 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk takımın 18 ve 29. dakikalarda Lars Stindl ve 90+4. dakikada Valentino Lazaro ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

Bayer Leverkusen bu sonuçla puanını 15'e yükselterek 4. sırada yer aldı. Mönchengladbach ise 11 puanla 7. sırada kaldı.

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