08 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Bayer Leverkusen Borussia Mönchengladbach: 4-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Gol düellosunda kazanan Leverkusen!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.11.2020

'nin (Bundesliga) 7. haftasında , sahasında 'ı Alario (2), Bailey ve Baumgartlinger'in golleriyle 4-3 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Bundesliga'nın 7. haftasında ile , Bayarena'da kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, rakibini 27 ve 41. dakikalarda Lucas Alario, 68. dakikada Leon Bailey ve 82. dakikada Julian Baumgartlinger'in attığı gollerle 4-3 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk takımın 18 ve 29. dakikalarda Lars Stindl ve 90+4. dakikada Valentino Lazaro ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

Bayer Leverkusen bu sonuçla puanını 15'e yükselterek 4. sırada yer aldı. Mönchengladbach ise 11 puanla 7. sırada kaldı.

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