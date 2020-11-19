Manchester City Pep Guardiola ile sözleşme uzattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, teknik direktörü Pep Guardiola ile anlaşmaya vardığını ve sözleşmesini 2 yıl uzattığını açıkladı.

Sezon sonunda Manchester City ile olan sözleşmesi sona erecek olan Pep Guardiola ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

1 Temmuz 2016 yılında takımın başına getirilen İspanyol teknik adam ile anlaşma sağlandı.

İngiliz devi kulüp sitesinden yaptığı açıklamada Pep Guardiola ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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