19 Kasım 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City Pep Guardiola ile sözleşme uzattı

Manchester City'den Guardiola kararı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.11.2020

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, teknik direktörü ile anlaşmaya vardığını ve sözleşmesini 2 yıl uzattığını açıkladı.

Sezon sonunda Manchester City ile olan sözleşmesi sona erecek olan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

1 Temmuz 2016 yılında takımın başına getirilen İspanyol teknik adam ile anlaşma sağlandı.

İngiliz devi kulüp sitesinden yaptığı açıklamada Pep Guardiola ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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