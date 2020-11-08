08 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Union Berlin Arminia Bielefeld: 5-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Union Berlin farklı kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.11.2020

Bundesliga'nın 7. haftasında Union sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

Bundesliga'nın 7. hafta mücadelesinde Union , 'i ağırladı. Maçı ev sahibi, 5-0 kazandı.

Berlin temsilcisine galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Endo, 13'te Andrich, 45+2'de Becker, 52. dakikada Max Kruse (pen.) ve 89. dakikada Teuchert attı.

Bu sonuçla birlikte Union Berlin 12 puana yükselirken, Arminia Bielefeld ise 4 puanda kaldı.

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