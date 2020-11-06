Almanya Bundesliga'nın 7. hafta mücadelesinde Werder Bremen ile Köln karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Werder Bremen - Köln maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde Werder Bremen ile Köln kozlarını paylaşacak. Maç öncesinde arama motorlarında müsabaka ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Werder Bremen - Köln maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

WERDER BREMEN - KÖLN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Werder Bremen - Köln maçı 6 Kasım 2020 Cuma günü saat 22:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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