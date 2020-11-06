06 Kasım 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Werder Bremen - Köln maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Werder Bremen - Köln maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.11.2020

'nın 7. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Werder Bremen - Köln maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç öncesinde arama motorlarında müsabaka ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Werder Bremen - Köln maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

WERDER BREMEN - KÖLN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Werder Bremen - Köln maçı 6 Kasım 2020 Cuma günü saat 22:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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