Bayern Münih 5 - 0 Eintracht Frankfurt | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Bayern Münih'in gol olup yağdığı mücadele 5-0 Bavyera ekibinin üstünlüğü ile tamamlandı.

Almanya Budnesliga'da heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde Bayern Münih Allianz Arena'da Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Kritik mücadele Bayern Münih'in 5-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Bayern Münih'in gollerini 10' Robert Lewandowski, 26' Robert Lewandowski, 60' Robert Lewandowski, 72' Leroy Sane, 90' Musiala kaydetti.

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