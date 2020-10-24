24 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih 5 - 0 Eintracht Frankfurt | MAÇ SONUCU

Bayern Münih gol oldu yağdı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 Giriş Tarihi: 24.10.2020

Bundesliga'nın 5. haftasında ile karşı karşıya geldi. Bayern Münih'in gol olup yağdığı mücadele 5-0 Bavyera ekibinin üstünlüğü ile tamamlandı.

Budnesliga'da heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde Allianz Arena'da 'u konuk etti. Kritik mücadele Bayern Münih'in 5-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Bayern Münih'in gollerini 10' , 26' Robert Lewandowski, 60' Robert Lewandowski, 72' Leroy Sane, 90' Musiala kaydetti.

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