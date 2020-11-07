07 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leipzig - Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Leipzig - Freiburg maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 Giriş Tarihi: 07.11.2020

'nın 7. haftasında RB ile Freiburg karşı karşya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Leipzig - Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Leipzig - Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

LEIPZİG - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leipzig - Freiburg maçı 7 Kasım Cumartesi günü saat 17:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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