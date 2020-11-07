Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında RB Leipzig ile Freiburg karşı karşya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Leipzig - Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde Leipzig ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Leipzig - Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

LEIPZİG - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leipzig - Freiburg maçı 7 Kasım Cumartesi günü saat 17:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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