25 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Mesut Özil'e özür mektubu! Almanya...

Özil'e özür mektubu! Almanya...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 Giriş Tarihi: 25.10.2020

’e konuşan yıldız futbolcunun menajeri , Federasyonu’nun ’e özür mektubu gönderdiğini açıkladı.

ile bağlarını koparmak üzere olan gündemden düşmüyor. Yıldız futbolcunun menajeri , 'e açıklamalar yaptı.

ÇOK PİŞMANLAR
Futbol Federasyonu'nun yaptığı davranışlardan dolayı pişman olduğunu söyleyen Söğüt, üç hafta önce Mesut'a bir özür mektubu ulaştığını belirtti.

SERVETİ REDDETTİ!
Tecrübeli yıldızın Arsenal'deki durumuna değinen Söğüt, "Arsenal taraftarı dürüst bir açıklamayı hak ediyor. Mesut 2018'de takımdan ayrılabilir ve 30 milyon Pound imza parası alabilirdi" dedi. Söğüt ayrıca Mesut'un Uygur Türkleri hakkında yaptığı çıkışın da Arsenal'in tavrında etkili olduğunu ima etti. (Takvim)
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