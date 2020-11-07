Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Mainz 05 ile Schalke 04 karşı karşya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Mainz 05 - Schalke 04 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde Mainz 05 ile Schalke 04 kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Mainz 05 - Schalke 04 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

MAINZ 05 - SCHALKE 04 MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Mainz 05 - Schalke 04 maçı 7 Kasım Cumartesi günü saat 17:30'da oynanacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

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