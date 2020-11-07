07 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Mainz 05 - Schalke 04 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Mainz 05 - Schalke 04 maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 Giriş Tarihi: 07.11.2020

'nın 7. haftasında ile 04 karşı karşya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Mainz 05 - Schalke 04 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde ile 04 kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Mainz 05 - Schalke 04 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

MAINZ 05 - SCHALKE 04 MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Mainz 05 - Schalke 04 maçı 7 Kasım Cumartesi günü saat 17:30'da oynanacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

Leipzig - Freiburg maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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