25 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Wolfsburg 2-1 Arminia Bielefeld | MAÇ SONUCU

Wolfsburg'tan kritik 3 puan!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.10.2020

'nın 5. haftasında ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadelede Wolfsburg, Arminia Bielefeld'i 2-1 mağlup etti.

'nın 5. haftasında ile arasında heyecan dolu bir maç oynandı. Wolfsburg, sahsında Arminia Bielefeld'i 19. dakikada Weghorst ve 20. dakikada Arnold'un golleriyle 2-1 mağlup etti. Arminia Bielefeld'in golünü ise S. Schipplock 80. dakikada kaydetti.

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