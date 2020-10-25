Wolfsburg 2-1 Arminia Bielefeld | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Wolfsburg ile Arminia Bielefeld karşı karşıya geldi. Kritik mücadelede Wolfsburg, Arminia Bielefeld'i 2-1 mağlup etti.

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Wolfsburg ile Arminia Bielefeld arasında heyecan dolu bir maç oynandı. Wolfsburg, sahsında Arminia Bielefeld'i 19. dakikada Weghorst ve 20. dakikada Arnold'un golleriyle 2-1 mağlup etti. Arminia Bielefeld'in golünü ise S. Schipplock 80. dakikada kaydetti.

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