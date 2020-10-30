30 Ekim 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Wolverhampton - Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Wolverhampton - Crystal Palace maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.10.2020

'in 7. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Wolverhampton - Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merakla araştırılıyor. Peki, Wolverhampton - Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

WOLVERHAMPTON - CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Wolverhampton - Crystal Palace maçı 30 Ekim Cuma günü saat 23:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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