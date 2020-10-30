İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Wolverhampton ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Wolverhampton - Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde Wolverhampton ile Crystal Palace kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merakla araştırılıyor. Peki, Wolverhampton - Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

WOLVERHAMPTON - CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Wolverhampton - Crystal Palace maçı 30 Ekim Cuma günü saat 23:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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