08 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Mainz 05 Schalke 04: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Mainz 05 Schalke 04: 2-2 MAÇ SONUCU - ÖZET
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.11.2020

Bundesliga'nın 7. haftasında milli futbolcumuz 'ın formasını giydiği 04, deplasmanda ile berabere kaldı. Ev sahibi takımın golleri Brosinski (p) ve Mateta (p) gelirken, konuk ekibin gollerini Uth ve Jeremiah St. Juste (k.k.) kaydetti.

'da heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde ile 'lı 04 kozlarını paylaştı.

Mavi-beyazlı takım karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. 3 maçlık cezası sona eren Ozan Kabak, ilk 11 başladığı maçta yerini 81. dakikada Vedad Ibisevic'e bıraktı.

Mainz'ın gollerini 6'da penaltıdan Daniel Brosinski ve 42'de yine penaltıdan Mateta kaydetti. Schalke'nin golleri ise 36'da Mark Uth ve 82. dakikada Jerry St. Juste'un kendi kalesine attığı gol ile geldi.

50. dakikada Ozan Kabak topu kaleye yolladı ancak gol elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla Schalke puanını 3 yaptı. Mainz ise ligdeki ilk puanını aldı.


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