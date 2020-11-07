07 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga: Stuttgart 2-2 Eintracht Frankfurt | MAÇ SONUCU | GOLLERİ İZLE

Stuttgart skoru koruyamadı! Golleri izleyin
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 Giriş Tarihi: 07.11.2020

'nın 7. haftasında sahasında 'u ağırladı. Mücadelede ev sahibi ekip 2-0 öne geçmesine karşın skoru koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Bundesliga'nın 7. hafta karşılaşmasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi 2-0 öne geçmesine karşın, mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibinin gollerini 17. dakikada Gonzales (pen.) ve 37. dakikada Gonzalo Castro attı. Konuk ekibin golleri ise 61. dakikada Andre Silva ve 75'te David Abraham'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Stuttgart 10 puana yükselirken, Eintracht Frankfurt ise 10 puana ulaştı.

İŞTE MAÇTAKİ TÜM GOLLER

GOL | Stuttgart 1-0 Eintracht Frankfurt
GOL | Stuttgart 2-0 Eintracht Frankfurt
GOL | Stuttgart 2-1 Eintracht Frankfurt
GOL | Stuttgart 2-2 Eintracht Frankfurt

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