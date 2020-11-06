İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Southampton ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Southampton - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde Southampton ile Newcastle United kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde arama motorlarında detaylı araştırma yapılıyor. Peki, Southampton - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SOUTHAMPTON - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Southampton - Newcastle United maçı 6 Kasım Cuma günü saat 23:00'de S Sport'tan canlı yayınlanacak.

DİĞER