06 Kasım 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Southampton - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Southampton - Newcastle United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 Giriş Tarihi: 06.11.2020

'in 8. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Southampton - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde arama motorlarında detaylı araştırma yapılıyor. Peki, Southampton - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SOUTHAMPTON - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Southampton - Newcastle United maçı 6 Kasım Cuma günü saat 23:00'de S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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