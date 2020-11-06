06 Kasım 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Brighton - Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Brighton - Burnley maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 Giriş Tarihi: 06.11.2020

'in 8. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Brighton - Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde arama motorlarında detaylı araştırma yapılıyor. Peki, Brighton - Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BRIGHTON - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brighton - Burnley maçı 6 Kasım günü saat 20:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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