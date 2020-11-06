İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Brighton ile Burnley karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Brighton - Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde Brighton ile Burnley kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde arama motorlarında detaylı araştırma yapılıyor. Peki, Brighton - Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BRIGHTON - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brighton - Burnley maçı 6 Kasım günü saat 20:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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