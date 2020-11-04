04 Kasım 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Cristiano Ronaldo için olay sözler! "Saygısız ve cahil!"

Ronaldo için olay sözler! Saygısız ve cahil!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.11.2020

Son dakika haberi: Bir süre önce corona virüsüne yakalanan ve kendisine uygulanan PCR testi için 'saçmalık' ifadelerini kullanan Portekizli yıldız için tepkiler büyüyor. Son olarak Juventus'un eski futbolcusu Pasquale Bruno, Ronaldo için olay ifadeler kullandı. Bruno, "Cristiano Ronaldo cahil." dedi. İşte tüm sözler...

Juventus'un eski oyuncusu Pasquale Bruno, Portekizli süper yıldız hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

Corona virüsüne yakalandıktan sonra 4 kez testi pozitif çıkan Ronaldo, açıklamasında PCR testi için "saçmalık" ifadesini kullanmıştı.

"CR7 SAYGI DUYMUYOR"
Juventus'un eski oyuncusu Pasquale Bruno açıklamasında; "Cristiano Ronaldo cahil. İki yıldır İtalya'da ve hala dilimizi öğrenmedi, kendini anlatabilmek için İspanyolca konuşuyor. Takım arkadaşlarına veya İtalyanlara saygı duymuyor" dedi.

Covid-19'dan dolayı üç hafta formasına uzak kalan Cristiano Ronaldo döndükten sonra ilk maçında 2 gol atarak, ait olduğu yere yani manşetlere döndü.

Ronaldo Juventus'u sırtladı haberin devamı

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