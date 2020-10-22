22 Ekim 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Mikel Arteta'dan Mesut Özil'e flaş yanıt!

Arteta'dan Mesut'a flaş yanıt!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.10.2020

İngiltere ekiplerinden 'de forma giyen ve Mikel Arteta tarafından kadro dışı bırakılan Mesut Özil, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. İspanyol çalıştırıcı, yıldız futbolcunun yaptığı açıklamaya yanıt verdi. İşte detaylar...

İngiltere takımlarından 'de istenmeyen kişi ilan edilen Mesut Özil, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayarak, taraftarlarına seslenmişti.

Yıldız futbolcu Avrupa Ligi ve Premier Lig kadrolarına dahil edilmeyişiyle alakalı, "Premier Lig'de forma giyemeyecek olmaktan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. 2018'de yeni sözleşme imzalarken sevdiğim kulüp Arsenal'a bağlılığımı gösterdim ancak bunun karşılığının olmaması beni üzdü. Artık öğrendim ki sadakat bugünlerde zor bulunan bir şey. Yakın zamanda kadroda tekrar yer bulabilirim diye her zaman pozitif kalmaya çalıştım. Bu yüzden şimdiye kadar sessizliğimi korudum" ifadelerini kullanmıştı.

ARTETA: VİCDANIM RAHAT

Arsenal Menajeri Mikel Arteta'dan, Türk asıllı Alman futbolcuya yanıt geldi. İspanyol teknik adam, "Vicdanım çok rahat çünkü ona karşı adil davrandım. Dürüst olmak gerekirse, sorumluluğu ben alıyorum. En iyi oyuncuları seçmek zorunda olan benim" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Mesut Özil'in yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe... Mesut Özil'in yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe...
Juve Merih'in bonservisini belirledi! İtalyanlar duyurdu Juve Merih'in bonservisini belirledi! İtalyanlar duyurdu
Mesut sessizliğini bozdu! Kadro dışı kalmıştı Mesut sessizliğini bozdu! Kadro dışı kalmıştı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör