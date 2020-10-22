Mikel Arteta'dan Mesut Özil'e flaş yanıt!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen ve Mikel Arteta tarafından kadro dışı bırakılan Mesut Özil, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. İspanyol çalıştırıcı, yıldız futbolcunun yaptığı açıklamaya yanıt verdi. İşte detaylar...
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de istenmeyen kişi ilan edilen Mesut Özil, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayarak, taraftarlarına seslenmişti.
Yıldız futbolcu Avrupa Ligi ve Premier Lig kadrolarına dahil edilmeyişiyle alakalı, "Premier Lig'de forma giyemeyecek olmaktan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. 2018'de yeni sözleşme imzalarken sevdiğim kulüp Arsenal'a bağlılığımı gösterdim ancak bunun karşılığının olmaması beni üzdü. Artık öğrendim ki sadakat bugünlerde zor bulunan bir şey. Yakın zamanda kadroda tekrar yer bulabilirim diye her zaman pozitif kalmaya çalıştım. Bu yüzden şimdiye kadar sessizliğimi korudum" ifadelerini kullanmıştı.
ARTETA: VİCDANIM RAHAT
Arsenal Menajeri Mikel Arteta'dan, Türk asıllı Alman futbolcuya yanıt geldi. İspanyol teknik adam, "Vicdanım çok rahat çünkü ona karşı adil davrandım. Dürüst olmak gerekirse, sorumluluğu ben alıyorum. En iyi oyuncuları seçmek zorunda olan benim" dedi.
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