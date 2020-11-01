01 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Spezia - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | İtalya Serie A

Spezia - Juventus maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.11.2020

'nın 6. haftasında ile Merih Demiral'ın takımı karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Spezia - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Mücadele ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Spezia - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SPEZIA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Spezia - Juventus maçı 1 Kasım Pazar günü saat 17:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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