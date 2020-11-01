İtalya Serie A'nın 6. haftasında Spezia ile Merih Demiral'ın takımı Juventus karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Spezia - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde Spezia ile Juventus karşı karşıya gelecek. Mücadele ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Spezia - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SPEZIA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Spezia - Juventus maçı 1 Kasım Pazar günü saat 17:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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