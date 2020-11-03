03 Kasım 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Rusya'nın Türkiye maçı öncesi aday kadrosu belli oldu!

Rusya'nın aday kadrosu belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.11.2020

'mızın UEFA Uluslar B Ligi'nde karşılaşacağı 'nın aday kadrosu belli oldu. Teknik direktör Cherchecov, 15 Kasım'da oynanacak mücadele öncesi kadroya 28 kişiyi davet etti.

A 'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 15 Kasım'da karşılaşacağı 'nın aday kadrosu belli oldu.

internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov tarafından aday kadroya şu oyuncular davet edildi:

Kaleci: Guilherme Marinato (Lokomotiv Moskova), Matvey Safonov (Krasnodar), Anton Shunin (Dinamo Moskova)

Defans: Georgy Dzhikiya (Spartak Moskova), Igor Smolnikov (Krasnodar), Roman Evgenev (Dinamo Moskova), Fedor Kudryashov (Fraport TAV Antalyaspor), Andrey Semenov (Akhmat), Igor Diveev, Mario Fernandes (CSKA Moskova), Vyacheslav Karavaev, Yury Zhirkov (Zenit)

Orta saha: Aleksey Ionov (Krasnodar), Aleksandr Erokhin, Andrey Mostovoy, Magomed Ozdoev, Daler Kuzyaev (Zenit), Konstantin Kuchaev, Ivan Oblyakov (CSKA Moskova), Roman Zobnin (Spartak Moskova), Daniil Fomin, Daniil Lesovoy (Dinamo Moskova), Anton Miranchuk (Lokomotiv Moskova), Denis Cheryshev (Valencia), Aleksey Miranchuk (Atalanta)

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