Mesut Özil'den Toni Kroos'a 'gol sevinci' göndermesi

Pierre Aubameyang ve Antoine Griezmann gibi futbolcuların gol sevinçlerine tepki gösteren Alman futbolcu Toni Kroos'a bir tepki de Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'den geldi. Sosyal medya hesabından Aubameyang'ın gol sevincini paylaşan yıldız oyuncu, "En iyi gol sevinci" yazarak Kroos'a göndermede bulundu.

Real Madrid'in Alman futbolcusu Toni Kroos, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada atılan goller sonrası yapılan koreografik sevinçleri eleştirmişti.

Tecrübeli futbolcu, katıldığı podcast programında Antoine Griezmann ve Pierre Emerick Aubameyang gibi oyuncuların sevinçlerini abartılı ve şova dayalı olduğunu belirterek eleştirmişti. Arsenal'li yıldız Aubameyang ise, Twitter hesabından bu kutlamaları oğlu için yaptığını ve yapmaya devam edeceğini belirtti.

"EN İYİ SEVİNÇ"

Arsenal forması giyen Mesut Özil de, takım arkadaşına destek verip Kroos'a tepki gösterdi. Mesut, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda; "En iyi gol sevinci" yazdı ve Aubameyang'a desteğini gösterdi.

İşte o paylaşım:

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