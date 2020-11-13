13 Kasım 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Mesut Özil'den Toni Kroos'a 'gol sevinci' göndermesi

Mesut'tan Kroos'a 'gol sevinci' göndermesi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.11.2020

Pierre Aubameyang ve Antoine Griezmann gibi futbolcuların gol sevinçlerine tepki gösteren Alman futbolcu 'a bir tepki de Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'den geldi. Sosyal medya hesabından Aubameyang'ın gol sevincini paylaşan yıldız oyuncu, "En iyi gol sevinci" yazarak Kroos'a göndermede bulundu.

'in Alman futbolcusu , geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada atılan goller sonrası yapılan koreografik sevinçleri eleştirmişti.

Tecrübeli futbolcu, katıldığı podcast programında Antoine Griezmann ve Pierre Emerick Aubameyang gibi oyuncuların sevinçlerini abartılı ve şova dayalı olduğunu belirterek eleştirmişti. 'li yıldız Aubameyang ise, Twitter hesabından bu kutlamaları oğlu için yaptığını ve yapmaya devam edeceğini belirtti.

"EN İYİ SEVİNÇ"

Arsenal forması giyen Mesut Özil de, takım arkadaşına destek verip Kroos'a tepki gösterdi. Mesut, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda; "En iyi gol sevinci" yazdı ve Aubameyang'a desteğini gösterdi.

İşte o paylaşım:

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