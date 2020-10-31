Liverpool 2 - 1 West Ham United | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Liverpool ile West Ham United karşı karşıya geldi. Kritik maçı Liverpool, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Liverpool ile West Ham United zorlu mücadelede karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Liverpool oldu.

West Ham United'ın tek golünü 10. dakikada Pablo Fornals kaydetti. Liverpool'un galibiyet golleri 42. dakikada (penaltı) Muhammed Salah ve 85. dakikada Diogo Jota'dan geldi.

Evinde 63 lig maçında (52 G, 11B) mağlubiyet yüzü görmeyen Liverpool kendi rekorunu (1978-1980) egale etti.

Bu galibiyetin ardından Liverpool puanını 16'ya yükseltti. West Ham United 8 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Manchester City'ye konuk olacak. West Ham, Fulham'ı ağırlayacak.

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