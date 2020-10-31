31 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool 2 - 1 West Ham United | MAÇ SONUCU

Liverpool geriden gelip kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 Giriş Tarihi: 31.10.2020

'in 7. haftasında ile karşı karşıya geldi. Kritik maçı Liverpool, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında ile zorlu mücadelede karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Liverpool oldu.

West Ham United'ın tek golünü 10. dakikada Pablo Fornals kaydetti. Liverpool'un galibiyet golleri 42. dakikada (penaltı) Muhammed Salah ve 85. dakikada Diogo Jota'dan geldi.

Evinde 63 lig maçında (52 G, 11B) mağlubiyet yüzü görmeyen Liverpool kendi rekorunu (1978-1980) egale etti.

Bu galibiyetin ardından Liverpool puanını 16'ya yükseltti. West Ham United 8 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Manchester City'ye konuk olacak. West Ham, Fulham'ı ağırlayacak.

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