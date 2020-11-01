İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Tottenham ile Brighton karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Tottenham - Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde Tottenham ile Brighton karşı karşıya gelecek. Mücadele ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tottenham - Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TOTTENHAM - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Tottenham - Brighton maçı 1 Kasım Pazar günü saat 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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