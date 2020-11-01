İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Manchester United ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester United - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde Manchester United ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Mücadele ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

MANCHESTER UNUTED - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester United - Arsenal maçı 1 Kasım Pazar günü saat 19:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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