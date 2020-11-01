01 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Manchester United - Arsenal maçı saat kaçta? Hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 Giriş Tarihi: 01.11.2020

'in 7. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester United - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Mücadele ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

MANCHESTER UNUTED - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester United - Arsenal maçı 1 Kasım Pazar günü saat 19:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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