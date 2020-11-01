Ligue 1: Lille 1-1 Olympique Lyon | MAÇ SONUCU | Burak Yılmaz'ın asisti Lille'e yetmedi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 9. haftasında milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, sahasında Olympique Lyon ile 1-1 berabere kaldı.

Ligue 1'in 9. haftasında Lille ile Olympique Lyon, Pierre Mauroy Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Ev sahbibi takım, mücadelenin 22. dakikasında Burak Yılmaz'ın asistinde Jonathan Bamba'nın attığı şık golle 1-0 öne geçti. Konuk takım, karşılaşmanın 41. dakikasında bir diğer milli futbolcumuz Zeki Çelik kendi kalesine attığı golle 1-1'lik beraberliği yakaladı. Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Öte yandan Olympique Lyon forması giyen Marcelo, 50. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Lille bu sonuçla puanını 19'a çıkararak lider PSG'nin 2 puan gerisinde takibini sürdürdü. Bu sezonki 5. beraberliğini alan Olympique Lyon ise 14 puanla 6. sırada yer aldı.

BURAK VE ZEKİ 11'DE BAŞLADI, YUSUF 67'DE GİRDİ

Lille'de forma giyen milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik mücadeleye ilk 11'de başlarken, maça yedek kulübesinde başlayan Yusuf Yazıcı, 67. dakikada oyuna dahil oldu. Olympique Lyon forması giyen Cenk Özkacar ise karşılaşmada süre almadı.

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