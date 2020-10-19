19 Ekim 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı!

Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.10.2020

(Ligue 1) ekiplerinden Lille, Lens karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin mimarlarından olan Burak Yılmaz ile ilgili hesabından bir paylaşım yaptı. Fransız ekibi, çıktığı 7 maçta 3 gol 1 asistlik bir performans sergileyen tecrübeli futbolcuyla ilgili paylaşılan videoya Türk bayrağı emojisi koyarken, 'Kral' notunu düştü.

Fransa Ligue 1'de heyecan 7. hafta mücadeleleri ile sürdü. Ligue 1'in köklü kulüplerinden olan ayrıca Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de formasını giydiği Lille haftayı Lens karşısında alınan 4-0'lık net skorla tamamladı.

Milli yıldızlarımız Zeki Çelik ve Burak Yılmaz mücadeleye ilk 11'de başlarken, Yusuf Yazıcı mücadeleye 76. dakikada dahil oldu. Karşılaşmanın gol perdesini 11. dakikada Burak Yılmaz açarken, 76. dakikada oyuna dahil olan Yusuf Yazıcı oyuna girmesinden 3 dakika sonra perdeyi kapatan golü atarken skoru 4-0'a getirdi.

KRAL BURAK!
Millilerimizin performanslarıyla galibiyetlerine devam eden Lille'de özellikle Burak Yılmaz'ın performansı dikkat çekerken tecrübeli golcü Lille formasıyla çıktığı 7. maçında 3 gol kaydederken 1 de asist yaptığı.

Taraftarında sevgilisi olan Burak Yılmaz'ın Lens maçında attığı gol sonrasında Lille kulübü hesabından Burak Yılmaz'ın golünü 'Kral' ve Türk Bayrağı notuyla paylaştı.

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