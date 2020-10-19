Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı!
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille, Lens karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin mimarlarından olan Burak Yılmaz ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Fransız ekibi, çıktığı 7 maçta 3 gol 1 asistlik bir performans sergileyen tecrübeli futbolcuyla ilgili paylaşılan videoya Türk bayrağı emojisi koyarken, 'Kral' notunu düştü.
Fransa Ligue 1'de heyecan 7. hafta mücadeleleri ile sürdü. Ligue 1'in köklü kulüplerinden olan ayrıca Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de formasını giydiği Lille haftayı Lens karşısında alınan 4-0'lık net skorla tamamladı.
Milli yıldızlarımız Zeki Çelik ve Burak Yılmaz mücadeleye ilk 11'de başlarken, Yusuf Yazıcı mücadeleye 76. dakikada dahil oldu. Karşılaşmanın gol perdesini 11. dakikada Burak Yılmaz açarken, 76. dakikada oyuna dahil olan Yusuf Yazıcı oyuna girmesinden 3 dakika sonra perdeyi kapatan golü atarken skoru 4-0'a getirdi.
KRAL BURAK!
Millilerimizin performanslarıyla galibiyetlerine devam eden Lille'de özellikle Burak Yılmaz'ın performansı dikkat çekerken tecrübeli golcü Lille formasıyla çıktığı 7. maçında 3 gol kaydederken 1 de asist yaptığı.
Taraftarında sevgilisi olan Burak Yılmaz'ın Lens maçında attığı gol sonrasında Lille kulübü sosyal medya hesabından Burak Yılmaz'ın golünü 'Kral' ve Türk Bayrağı notuyla paylaştı.
KRAL 🇹🇷— LOSC (@losclive) October 19, 2020
Un mot pour décrire le match de @yilmazburak17 ? 🔥#LOSCRCL #NousSommesLesDogues #derbydunord pic.twitter.com/mfQvz3pcZk
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