Ozan Kabak'a dev talipler! Bonservis bedeli... | Son dakika transfer haberleri...
Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak için Avrupa devleri devreye girmeye devam ediyor. Liverpool ve Milan'ın yakın takibe aldığı genç stoper için Alman kulübü 30 milyon euro bonservis bedeli belirledi.
Avrupa'nın dev kulüpleri A Milli Takım ve Schalke 04'ün genç stoperi Ozan Kabak'la ilgileniyor. 20 yaşındaki defans oyuncusu hem Liverpool hem de Milan'ın takibinde bulunuyor. Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun başarısı ve Merih Demiral'ın Juventus'ta yakaladığı çıkışın Ozan için referans teşkil ettiği kaydedildi.
SCHALKE 30 MİLYON İSTİYOR!
Milan'ın devre arasında genç savunmacıya teklif götüreceği belirtildi. Liverpool'un da uzun süredir listesinde tuttuğu Ozan Kabak için artık adımlar attığı vurgulandı. Van Dijk'ın sakatlanıp sezonu kapatması nedeniyle Schalke 04'le temasa geçildiği aktarıldı. Alman kulübü de Ozan Kabak için 30 milyon euro istiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama