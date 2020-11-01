Ozan Kabak'a dev talipler! Bonservis bedeli... | Son dakika transfer haberleri...

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak için Avrupa devleri devreye girmeye devam ediyor. Liverpool ve Milan'ın yakın takibe aldığı genç stoper için Alman kulübü 30 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

Avrupa'nın dev kulüpleri A Milli Takım ve Schalke 04'ün genç stoperi Ozan Kabak'la ilgileniyor. 20 yaşındaki defans oyuncusu hem Liverpool hem de Milan'ın takibinde bulunuyor. Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun başarısı ve Merih Demiral'ın Juventus'ta yakaladığı çıkışın Ozan için referans teşkil ettiği kaydedildi.

SCHALKE 30 MİLYON İSTİYOR!

Milan'ın devre arasında genç savunmacıya teklif götüreceği belirtildi. Liverpool'un da uzun süredir listesinde tuttuğu Ozan Kabak için artık adımlar attığı vurgulandı. Van Dijk'ın sakatlanıp sezonu kapatması nedeniyle Schalke 04'le temasa geçildiği aktarıldı. Alman kulübü de Ozan Kabak için 30 milyon euro istiyor.

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