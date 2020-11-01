01 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Ozan Kabak'a dev talipler! Bonservis bedeli... | Son dakika transfer haberleri...

Ozan'a dev talipler! Bonservis bedeli...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 Giriş Tarihi: 01.11.2020

ekiplerinden 04 forması giyen milli futbolcu için Avrupa devleri devreye girmeye devam ediyor. ve Milan'ın yakın takibe aldığı genç stoper için Alman kulübü 30 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

Avrupa'nın dev kulüpleri A ve 04'ün genç stoperi 'la ilgileniyor. 20 yaşındaki defans oyuncusu hem hem de Milan'ın takibinde bulunuyor. Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun başarısı ve Merih Demiral'ın Juventus'ta yakaladığı çıkışın Ozan için referans teşkil ettiği kaydedildi.

SCHALKE 30 MİLYON İSTİYOR!
Milan'ın devre arasında genç savunmacıya teklif götüreceği belirtildi. Liverpool'un da uzun süredir listesinde tuttuğu Ozan Kabak için artık adımlar attığı vurgulandı. Van Dijk'ın sakatlanıp sezonu kapatması nedeniyle Schalke 04'le temasa geçildiği aktarıldı. Alman kulübü de Ozan Kabak için 30 milyon euro istiyor.

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