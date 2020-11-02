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DÜNYADAN FUTBOL

Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı! "Kral"

Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı! Kral
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 Giriş Tarihi: 02.11.2020

Ligue 1 ekiplerinden Lille, milli futbolcumuz ile ilgili hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda "Türkçe 'O her yerde' demeyi bilen var mı? Kral'dan maça muhteşem başlangıç" ifadelerine yer verildi.

Fransa 'nin (Ligue 1) 9. haftasında Lille ile , Pierre Mauroy Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sezon başında Lille'e transfer olan ve maça 11'de başlayan yükselen grafiğini Lyon karşısında da sürdürürken, takımının 22. dakikada Jonathan Bamba ile bulduğu golün asistini yaptı.

Lille Kulübü ise hesabından yaptığı paylaşımda Burak Yılmaz ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Fransız ekibinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Türkçe 'O her yerde' demeyi bilen var mı? Kral'dan maça muhteşem başlangıç" ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşım:

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