Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı! "Kral"
Ligue 1 ekiplerinden Lille, milli futbolcumuz Burak Yılmaz ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda "Türkçe 'O her yerde' demeyi bilen var mı? Kral'dan maça muhteşem başlangıç" ifadelerine yer verildi.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 9. haftasında Lille ile Olympique Lyon, Pierre Mauroy Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sezon başında Lille'e transfer olan ve maça 11'de başlayan Burak Yılmaz yükselen grafiğini Lyon karşısında da sürdürürken, takımının 22. dakikada Jonathan Bamba ile bulduğu golün asistini yaptı.
Lille Kulübü ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Burak Yılmaz ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Fransız ekibinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Türkçe 'O her yerde' demeyi bilen var mı? Kral'dan maça muhteşem başlangıç" ifadelerine yer verildi.
İşte o paylaşım:
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