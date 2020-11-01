01 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Napoli - Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | İtalya Serie A

Napoli - Sassuolo maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 Giriş Tarihi: 01.11.2020

'nın 6. haftasında ile Mert Müldür ve 'ın takımı karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Napoli - Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Mücadele ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

NAPOLI - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Napoli - Sassuolo maçı 1 Kasım Pazar günü saat 20:00'de beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

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