İtalya Serie A'nın 6. haftasında Napoli ile Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ın takımı Sassuolo karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Napoli - Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde Napoli ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Mücadele ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

NAPOLI - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Napoli - Sassuolo maçı 1 Kasım Pazar günü saat 20:00'de beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

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