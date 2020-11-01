01 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga: Freiburg 2-4 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU

6 gollü maçta kazanan Bayer Leverkusen
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 Giriş Tarihi: 01.11.2020

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 6. haftasında , deplasmanda 'u Alario (2), Amiri ve Tah'ın attığı gollerle 4-2 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

'da heyecan 6. hafta maçı ile devam etti.

Günün ikinci maçında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Mage Solar'da oynanan mücadele konuk takımın 4-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren goller Lucas Alario (2), Nadiem Amiri ve Jonathan Tah'tan geldi.

Ev sahibi Freiburg'un gollerini ise Lucas Höler ve Nils Petersen kaydetti.

Bu sonuçla Bayer Leverkusen puanını 12'ye yükseltti Freiburg ise 6 puanda kaldı

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