Bundesliga: Freiburg 2-4 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 6. haftasında Bayer Leverkusen, deplasmanda Freiburg'u Alario (2), Amiri ve Tah'ın attığı gollerle 4-2 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Almanya Bundesliga'da heyecan 6. hafta maçı ile devam etti.

Günün ikinci maçında Bayer Leverkusen deplasmanda Freiburg ile karşı karşıya geldi. Mage Solar'da oynanan mücadele konuk takımın 4-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren goller Lucas Alario (2), Nadiem Amiri ve Jonathan Tah'tan geldi.

Ev sahibi Freiburg'un gollerini ise Lucas Höler ve Nils Petersen kaydetti.

Bu sonuçla Bayer Leverkusen puanını 12'ye yükseltti Freiburg ise 6 puanda kaldı

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