01 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Torino 3-4 Lazio | MAÇ SONUCU | Muriqi'li Lazio'dan müthiş geri dönüş!

Muriqi'li Lazio'dan müthiş geri dönüş!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.11.2020

'nin (Serie A) 6. haftasında Lazio, 90. dakikasına 3-2 geride girdiği maçta 'yu 4-3 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Serie A'nın 6. haftasında ve Lazio karşı karşıya geldi. Mücadele 4-3'lük Lazio galibiyetiyle sonuçlandı.

Torino'nun golleri 19. dakikada Pareggio, 25. dakikada Belotti ve 87. dakikada Lukic'ten geldi.

Lazio'nun gollerini 15. dakikada Pereira, 48. dakikada Milinkovic-Savic, 90. dakikada Immobile (p), 90+8. dakikada Caicedo attı.

MURIQI 11'DE BAŞLADI

Sezon başında 'den Lazio'ya transfer olan , ilk 11'de başladığı mücadelede 56 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Lazio, puanını 10'a çıkarttı ve 6. sırada kendine yer buldu. Torino ise 1 puanla 19. sırada yer aldı.

Torino, gelecek hafta Genoa'nın konuğu olacak. Lazio ise evinde 'a konuk olacak.

Ronaldo Juventus'u sırtladı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Ronaldo Juventus'u sırtladı Ronaldo Juventus'u sırtladı
Cenk Tosun'lu Everton deplasmanda kayıp Cenk Tosun'lu Everton deplasmanda kayıp
7 gollü maçta kazanan Southampton 7 gollü maçta kazanan Southampton
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör