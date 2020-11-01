Serie A: Torino 3-4 Lazio | MAÇ SONUCU | Muriqi'li Lazio'dan müthiş geri dönüş!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında Lazio, 90. dakikasına 3-2 geride girdiği maçta Torino'yu 4-3 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Serie A'nın 6. haftasında Torino ve Lazio karşı karşıya geldi. Mücadele 4-3'lük Lazio galibiyetiyle sonuçlandı.

Torino'nun golleri 19. dakikada Pareggio, 25. dakikada Belotti ve 87. dakikada Lukic'ten geldi.

Lazio'nun gollerini 15. dakikada Pereira, 48. dakikada Milinkovic-Savic, 90. dakikada Immobile (p), 90+8. dakikada Caicedo attı.

MURIQI 11'DE BAŞLADI

Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, ilk 11'de başladığı mücadelede 56 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Lazio, puanını 10'a çıkarttı ve 6. sırada kendine yer buldu. Torino ise 1 puanla 19. sırada yer aldı.

Torino, gelecek hafta Genoa'nın konuğu olacak. Lazio ise evinde Juventus'a konuk olacak.

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