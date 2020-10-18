18 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga: FC Köln 1-1 Eintracht Frankfurt | MAÇ SONUCU

Köln ilk puanını aldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 Giriş Tarihi: 18.10.2020

Bundesliga'nın 4. haftasında FC Köln ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

Bundesliga'nın 4. hafta karşılaşmasında FC Köln sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi adına golü 52. dakikada Duda atarken, konuk ekibin golünü 45+2'de Silva (pen.) attı.

Bu sonuçla birlikte misafir takım 8 puana ulaşırken, Köln ise 4 hafta sonunda ilk puanını aldı.

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