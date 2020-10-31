Arminia Bielefeld 0- 2 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU

Bundesliga'nın 6. haftasında Arminia Bielefeld, Schüco Arena'da Borussia Dortmund'u ağırladı. Sarı-siyahlı ekip karşılaşmayı 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri Hummels kaydetti.

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde Arminia Bielefeld sahasında Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi.

Zorlu karşılaşma Haaland'dan yoksun çıkan sarı-siyahlılar zorlu maçta sahadan 2-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri Hummel kaydetti.

Bu sonuçla Dortmund puanını 15'e çıkardı, Arminia Bielefeld ise 4 puanda kaldı.

İŞTE GOLLER:

DİĞER