31 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Arminia Bielefeld 0- 2 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU

Dortmund deplasmanda kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 Giriş Tarihi: 31.10.2020

Bundesliga'nın 6. haftasında , Schüco Arena'da 'u ağırladı. Sarı-siyahlı ekip karşılaşmayı 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri Hummels kaydetti.

'da heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde sahasında ile karşı karşıya geldi.

Zorlu karşılaşma Haaland'dan yoksun çıkan sarı-siyahlılar zorlu maçta sahadan 2-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri Hummel kaydetti.

Bu sonuçla Dortmund puanını 15'e çıkardı, Arminia Bielefeld ise 4 puanda kaldı.

İŞTE GOLLER:

GOL | Arminia Bielefeld 0-1 Borussia Dortmund
GOL | Arminia Bielefeld 0-2 Borussia Dortmund

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