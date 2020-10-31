01 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Sheffield United 0-1 Manchester City | MAÇ SONUCU

Manchester City 3 puanı tek golle aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 Giriş Tarihi: 31.10.2020

'in 7. haftasında ile karşı karşıya geldi. Kritik maçı City 1-0 kazanarak 3 puanı tek golle almış oldu.

'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında ile zorlu mücadelede karşı karşıya geldi. Mücadele City'in 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Karşılaşmanın tek golü 28. dakikada Kevin de Bruyne'ün asistinde Kyle Walker'dan geldi.

Öte yandan İlkay Gündoğan, 85. dakikada Riyad Mahrez yerine oyuna girdi.

Bu sonuçla City, 11 puanla 7. sırada kendine yer bulurken Sheffield Utd, 1 puanla 19. sırada yer aldı.

Sheffield United gelecek hafta Chelsea'ye konuk olacak. Manchester City ise Liverpool'u evinde ağırlayacak.

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