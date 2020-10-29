29 Ekim 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Mustafi'den Mesut Özil sözleri! "Motive edilmeye..."

Takım arkadaşından Özil sözleri! Motive edilmeye...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 Giriş Tarihi: 29.10.2020

'da teknik direktör Arteta'nın hem hem de Avrupa Ligi kadrolarına dahil etmediği Mesut Özil için takım arkadaşı Shkodran Mustafi flaş bir açıklama yaptı. Mustafi, "Mesut hala elinden geleni yapmaya devam ediyor ve motive edilmeye ihtiyaçı yok" ifadelerinde bulundu.

Mikel Arteta tarafından kadroya alınmayan Mesut Özil, 7 Mart'tan bu yana resmi maçta forma giymedi ve antrenmanlarda takımla çalışmayı sürdürüyor.

'ın haberine göre, Mesut Özil'in takım arkadaşı Mustafi, 32 yaşındaki yıldız futbolcunun son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Mesut Özil'in sadece bir takım arkadaşı olmadığını belirten Mustafi, Benim için Mesut sadece bir takım arkadaşı değil, bir dost. Ona saygı duyuyorum ve gördüğüm kadarıyla o da bana ve diğer herkese her zaman saygı duydu.

"ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPIYOR"
Her zaman Mesut Özil'i motive edeceğini kaydeden Mustafi, "Her zaman benim saygımı görecek ve bir şeye ihtiyacı olduğu zaman yanında olacağım. Antrenmanda onu her gördüğümde elinden gelenin en iyisini yapıyor. İyi antrenman yapmaya çalışıyor ve her şey benim elimde değil. Kararları veren ben değilim. Kafasının içindekilerini bilemiyorum. Sadece antrenman sırasında elinden gelenin en iyisini yaptığını görebiliyorum" ifadelerini kullandı.

"MOTİVE EDİLMEYE İHTİYACI YOK"
32 yaşındaki yıldız futbolcunun kaldığı için hayal kırıklığına uğradığını ifade eden Mustafi, "Mesut bu durumla başa çıkacak kadar tecrübeli. O kadar uzun süredir o kadar çok maç yaptı ki, gerçekten motive edilmesine gerek olmadığını düşünüyorum." dedi.

Mesut Özil'den alkışlanacak hareket!

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