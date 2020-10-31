Burnley 0-3 Chelsea | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Burnley ile Chelsea karşı karşıya geldi. Kritik maçı konuk ekip 3-0 gibi bir skorla kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Burnley ile Chelsea zorlu mücadelede karşı karşıya geldi. Konuk ekip maçı3-0 gibi bir skorla kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Chelsea'nin golleri 26' Ziyech, 63' Zouma, ve 70' Timo Werner'den geldi.

Bu sonuçla Chelsea, puanını 12'ye çıkarttı ve lige maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı. Burnlay ise 1 puanla son sırada bulunuyor.

Burnley, gelecek hafta Brighton deplasmanına gidecek. Chelsea ise evinde Sheffield United'ı ağırlayacak.

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