31 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Burnley 0-3 Chelsea | MAÇ SONUCU

Chelsea'den rahat galibiyet!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 Giriş Tarihi: 31.10.2020

'in 7. haftasında ile karşı karşıya geldi. Kritik maçı konuk ekip 3-0 gibi bir skorla kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında ile zorlu mücadelede karşı karşıya geldi. Konuk ekip maçı3-0 gibi bir skorla kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Chelsea'nin golleri 26' Ziyech, 63' Zouma, ve 70' Timo Werner'den geldi.

Bu sonuçla Chelsea, puanını 12'ye çıkarttı ve lige maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı. Burnlay ise 1 puanla son sırada bulunuyor.

Burnley, gelecek hafta Brighton deplasmanına gidecek. Chelsea ise evinde Sheffield United'ı ağırlayacak.

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