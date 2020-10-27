Mesut Özil'den alkışlanacak hareket!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, Londra'nın Barnet kentindeki bir okuldaki öğrenciler için ücretsiz yemek yardımı yaptı. Tecrübeli futbolcunun bu örnek davranışı takdir topladı.
Kariyerini İngiliz devi Arsenal'de sürdüren ve teknik direktör Mikel Arteta tarafından kadro dışı bırakılmasının ardından ocak ayında takımdan ayrılacağı konuşulan Mesut Özil, takdir toplayan bir davranışa imza attı. Yardımseverliğiyle bilinen yıldız futbolcu, Londra'nın Barnet beldesindeki Whitings Hill Primary School'da eğitim alan öğrenciler için ücretsiz yemek yardımı sağladı. Mesut'un bu yardımıyla birlikte yaklaşık 70 çocuğun ücretsiz öğle yemeği hakkına kavuşacağı öğrenildi.
32 yaşındaki yıldız, yemek yardımı için yerel hayır kurumlarıyla işbirliği gerçekleştirirken, okul müdürü Sejal Patel yaptığı açıklamada "Okul olarak, nezaketi ve cömertliği için Mesut Özil'e teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.
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