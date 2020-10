Barcelona'da Josep Maria Bartomeu ve yönetim kurulu üyeleri istifasını açıkladı!

La Liga devi Barcelona'da Bartomeu depremi yaşanıyor. Katalan ekibinin başkanı ve diğer yöneticiler, genel kurul kararını beklemeden istifa kararı aldı.

Bartomeu ile yönetim kurulu, yaz transfer döneminde Lionel Messi'nin ayrılık kararı almasının ardından yaşanan krizin ardından inadını kırdı ve düzenlediği basın toplantısıyla istifa ettiğini açıkladı.

Başta Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'nin tepki gösterdiği Josep Maria Bartomeu'ya Pique ve birkaç oyuncu daha sık sık eleştiride bulunuyordu. Sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılacağını söyleyen Messi, verilen sözlerin tutulmadığını ve yönetimin vizyonsuz olduğunu vurgulamıştı.

"İSTİFA ETMEYİ BİR AN BİLE DÜŞÜNMEDİM"

Bartomeu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "İstifa etmeyi bir an bile düşünmedim. Messi ve diğer oyuncuların neler yapabileceklerini biliyorum. Messi ile bir şampiyonluk daha yaşayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

BARCELONA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Barcelona, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Josep Maria Bartomeu ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

President Josep Maria Bartomeu announces the resignation of the FC Barcelona Board of Directors. pic.twitter.com/Xr9pBoUzHM