26 Ekim 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Samuel Umtiti'den 'veganlık' açıklaması!

Samuel Umtiti'den 'veganlık' açıklaması!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 Giriş Tarihi: 26.10.2020

'da forma giyen Fransız yıldız 'den şaşırtan açıklama! 26 yaşındaki oyuncu "Vegan oldum. Bu süreçte 3 kilo verdim ve buna ihtiyacım vardı" dedi.

2016'dan bu yana 'da görev yapan Fransız milli futbolcu 'den sürpriz 'veganlık' kararı!

Umtiti yaptığı açıklamada "Artık bir veganım. Et ya da balık yemiyorum. Her yediğime dikkat ediyorum. Bitkisel proteinler beni iyi hissettiriyor" ifadelerini kullandı.

Vegan olduktan sonra kilo kaybettiğini de belirten yıldız isim sözlerine şöyle devam etti:

"Makarnayı da hayatımdan çıkardım. Bu süreçte 3 kilo verdim ve buna ihtiyacım vardı. Fiziksel olarak kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim."

Son zamanlarda veganlık spor dünyasında yayılmaya başladı. Mercedes'in F1 pilotu , NBA oyuncuları , DeAndre Jordan, Javale McGee ve ABD'li kadın futbolcu da veganlığı seçen ünlü sporculardan...

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