Samuel Umtiti'den 'veganlık' açıklaması!
Barcelona'da forma giyen Fransız yıldız Samuel Umtiti'den şaşırtan açıklama! 26 yaşındaki oyuncu "Vegan oldum. Bu süreçte 3 kilo verdim ve buna ihtiyacım vardı" dedi.
2016'dan bu yana Barcelona'da görev yapan Fransız milli futbolcu Samuel Umtiti'den sürpriz 'veganlık' kararı!
Umtiti yaptığı açıklamada "Artık bir veganım. Et ya da balık yemiyorum. Her yediğime dikkat ediyorum. Bitkisel proteinler beni iyi hissettiriyor" ifadelerini kullandı.
Vegan olduktan sonra kilo kaybettiğini de belirten yıldız isim sözlerine şöyle devam etti:
"Makarnayı da hayatımdan çıkardım. Bu süreçte 3 kilo verdim ve buna ihtiyacım vardı. Fiziksel olarak kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim."
Son zamanlarda veganlık spor dünyasında yayılmaya başladı. Mercedes'in F1 pilotu Lewis Hamilton, NBA oyuncuları Kyrie Irving, DeAndre Jordan, Javale McGee ve ABD'li kadın futbolcu Alex Morgan da veganlığı seçen ünlü sporculardan...
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