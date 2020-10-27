Serie A: Milan 3-3 Roma | MAÇ SONUCU
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında Milan, sahasında Roma ile 3-3 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golleri Ibrahimovic (2) ve Saelemaekers'tan gelirken, konuk takımını gollerini Dzeko, Veretout (p) ve Kumbulla kaydetti.
Serie A'nın 5. haftasında Milan ile Roma, Giuseppe Meazza Stadı'nda karşı karşıya geldi. İki takım, 6 golün atıldığı mücadelede 3-3 berabere kalarak puanları paylaştı.
Milano ekibinin gollerini 2 ile 79. dakikada penaltıdan Zlatan Ibrahimovic ve 47. dakikada Alexis Saelemaekers'tan gelirken, konuk takımın gollerini 14. dakikada Edin Dzeko, 71. dakikada Jordan Veretout (p) ve 84. dakikada Marash Kumbulla kaydetti.
HAKAN ÇALHANOĞLU 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Milan forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika süre aldı.
3-3'lük sonucun ardından bu sezonki ilk puan kaybını yaşayan Milan, 13 puanla zirvedeki yerini korudu. Puanını 8'e yükselten Roma ise 9. sırada yer aldı.
Serie A'nın 6. haftasında Milan, 1 Ekim Pazar günü TSİ 14.30'da Udinese'ye konuk olacak. Roma ise aynı gün TSİ 20.00'de Fiorentina'yı ağırlayacak.
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