25 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool'dan Ozan Kabak'a kanca! 40 milyon Euro...

Ozan Kabak'a dev talip! 40 milyon Euro...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.10.2020

Virgil Dijk'ın sakatlığının ardından stoper transferi için çalışmalarını hızlandıran Liverpool, 0-4 forması giyen Ozan Kabak'ı gündemine aldı. Bundesliga ekibi, milli futbolcumuz için istenen bonservis bedelini belirledi. İşte detaylar...

ekibi Liverpool, Hollandalı futbolcu Virgil Dijk'in sakatlığı ile yıkılmış, yıldız futbolcunun boşluğunu Ozan Kabak ile doldurmak için girişimlerini sıklaştırmıştı.

RMC Sport muhabiri Chris Williams'ın haberine göre, İngiliz devi ocak ayına girmeden Ozan transferini sonlandırmak istiyor.

Williams'ın aktardığına göre ekibi milli futbolcumuz için en az 30-40 milyon Euro istiyor.

Ayrıca Ozan Kabak için Serie A ekiplerinden 'nun formasını giydiği Milan'ın da devrede olduğu iddia edildi.

Ozan Kabak'ın Schalke ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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