24 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Venlo 0-13 Ajax | MAÇ SONUCU

Ajax'tan tarihi skor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 Giriş Tarihi: 24.10.2020

Eredevise 6. hafta maçında VV sahasında Ajax'ı konuk etti. Deplasman takımı Ajax adeta rakibini gole boğdu. ekibi mücadeleden galip ayrıldı.

Ligi'nde Ajax deplasmanda VV 'yu paramparça etti. Covebo Stadyumu'unda oynanan 6. hafta müsabakasında rakibinin kalesini gol bombardımanına tutan Ajax, mücadeleden galibiyetle ayrıldı. ekibine 3 puanı getiren golleri Ekkelenkamp (2), Traore (5), Huntelaar (2) Martinez, Antony, Blind ve Tadic kaydetti.
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