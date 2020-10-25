Southampton 2-0 Everton | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında ligin formda ekibi Everton deplasmanda Southampton ile karşılaştı. Kritik mücadeleyi Southampton 2-0 kazandı. Everton liderlik yarışında büyük bir yara aldı.

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Southampton ile Everton karşı karşıya geldi. Southampton, formda Everton'ı 2-0 mağlup etti. Southampton'ın gollerini 27'de Ward-Prowse ve 35'te Che Adams kaydetti. Everton'da Digne 72. dakikada kırmızı kart görerek oyunun dışında kaldı. Southampton aldığı galibiyet ile puanını 10'a yükseltti. Everton ise 13 puanda kaldı.

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