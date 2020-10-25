25 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Fransız basınından Yusuf Yazıcı'ya büyük övgü! "Patron o olacak"

Yusuf Yazıcı'ya büyük övgü! Patron o olacak
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 Giriş Tarihi: 25.10.2020

Son dakika haberleri: Fransız ekibi Lille'de son haftaların formda ismi milli yıldızımız Yusuf Yazıcı, basının da gündeminden düşmüyor. Başarılı futbolcu, takımının gelecekteki saha içi lideri olarak görülüyor. İşte tüm yazılanlar ve tüm detaylar...

Fransa Ligue 1'de Lens ile oynanan maçın ardından Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a karşı da gollerini sıralayan Yusuf Yazıcı, Fransız basınının gündeminden düşmüyor. Milli yıldız, ülkenin önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe tarafından analiz bir habere konu oldu.

Gazetenin hazırladığı haber, "Lille'de geleceğin saha içi lideri Yazıcı" başlığı ile okuyuculara duyurulurken, oyuncunun yeteneklerini göstermeye başladığına değinildi.

"Bu sezon kuzey ekibinde muhtemelen saha içi patronu Yusuf olacak" ifadelerine yer verilen metinde, milli futbolcunun ilk dönemlerindeki tutukluğunu atarak rahatladığına dikkat çekildi. Öte yandan haberde Yusuf Yazıcı'nın takım arkadaşı bir diğer milli futbolcu Burak Yılmaz'ın, "İhtiyacı olan şey tam olarak goldü. Bir sakatlık yaşadı ve geri dönmeye çalışıyordu. Öz güvenini buldu" açıklamasına da yer verildi.

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