Arsenal 0-1 Leicester City | MAÇ SONUCU
Premier Lig'de Leicester City forması giyen Cengiz Ünder, Arsenal maçında takımının 1-0'lık galibiyetinin mimarı oldu. Milli futbolcu Vardy'nin 80. dakikada kaydettiği golün asistini yaptı.
Premier Lig'in 6. haftasında Leicester City, deplasmanda Arsenal'i 1-0 mağlup etmeyi başardı. Leicester City galibiyetinin başrollerinde ise Cengiz Ünder ve Jamie Vardy vardı. 75. dakikada oyuna giren Cengiz Ünder, 80. dakikada Jamie Vardy'e asisti yaparken takımına da galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla Leicester City 12 puana yükselirken Arsenal 9 puanda kaldı.
47 YIL SONRA İLK DEFA
Mücadeleden 1-0'lık zaferle ayrılan Leicester City, Arsenal'ı Eylül 1973'ten bu yana tam 27 maç sonra deplasmanda mağlup etmeyi başardı.
Arsenal da 18 yıl 32 maç sonra ilk kez ekim ayında evinde oynadığı bir maçtan yenilgiyle ayrıldı.
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