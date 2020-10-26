26 Ekim 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal 0-1 Leicester City | MAÇ SONUCU

Arsenal'e Leicester darbesi! Cengiz Ünder...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.10.2020

'de forması giyen , maçında takımının 1-0'lık galibiyetinin mimarı oldu. Milli futbolcu Vardy'nin 80. dakikada kaydettiği golün asistini yaptı.

'in 6. haftasında , deplasmanda 'i 1-0 mağlup etmeyi başardı. Leicester City galibiyetinin başrollerinde ise ve vardı. 75. dakikada oyuna giren Cengiz Ünder, 80. dakikada Jamie Vardy'e asisti yaparken takımına da galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Leicester City 12 puana yükselirken Arsenal 9 puanda kaldı.

47 YIL SONRA İLK DEFA

Mücadeleden 1-0'lık zaferle ayrılan Leicester City, Arsenal'ı Eylül 1973'ten bu yana tam 27 maç sonra deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Arsenal da 18 yıl 32 maç sonra ilk kez ekim ayında evinde oynadığı bir maçtan yenilgiyle ayrıldı.

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