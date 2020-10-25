25 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Burak Yılmaz yine boş geçmedi! Nice 1-1 Lille | MAÇ SONUCU

Fransa'da Burak fırtınası! Üst üste 4. maç...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 Giriş Tarihi: 25.10.2020

1. Ligi'nin 8. haftasında Nice ile Lille karşı karşıya geldi. , , ve 'nın formasın�� giydiği Lille'in tek golünü Burak Yılmaz kaydetti. Karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

1. Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede Nice sahasında milli futbolcularımız , , ve genç futbolcu 'nın formasını giydiği Lille'i konuk etti. Nice 49. dakikada Dolberg ile öne geçti. Lille, 58. dakikada Burak Yılmazla skoru eşitleyen golü kaydetti. 79 dakika sahada kalan Burak Yılmaz üst üste 4. golünü kaydetti. Burak Yılmaz, Rafael Leao'dan sonra (Aralık 2018-Ocak 2019) Lille, formasıyla üst üste 4 lig maçında da gol atan ilk futbolcu oldu.
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