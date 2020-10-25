25 Ekim 2020, Pazar
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Burak Yılmaz yine boş geçmedi! Nice 1-1 Lille | MAÇ SONUCU
Fransa 1. Ligi'nin 8. haftasında Nice ile Lille karşı karşıya geldi. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın formasın�� giydiği Lille'in tek golünü Burak Yılmaz kaydetti. Karşılaşma 1-1 sonuçlandı.
Fransa 1. Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede Nice sahasında milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve genç futbolcu Mustafa Kapı'nın formasını giydiği Lille'i konuk etti. Nice 49. dakikada Dolberg ile öne geçti. Lille, 58. dakikada Burak Yılmazla skoru eşitleyen golü kaydetti. 79 dakika sahada kalan Burak Yılmaz üst üste 4. golünü kaydetti. Burak Yılmaz, Rafael Leao'dan sonra (Aralık 2018-Ocak 2019) Lille, formasıyla üst üste 4 lig maçında da gol atan ilk futbolcu oldu.
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