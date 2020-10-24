24 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: West Ham United 1-1 Manchester City | MAÇ SONUCU

City deplasmanda West Ham'a takıldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 Giriş Tarihi: 24.10.2020

İngiltere 'in 7. haftasında , deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golü 'dan gelirken, City'nin golünü kaydetti.

Londra Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi , 18. dakikada 'nun ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen , 51. dakikada 'in golüyle skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Manchester City ve West Ham United ligde 8 puana yükseldi.


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