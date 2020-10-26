26 Ekim 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Ronaldo'suz Juventus'tan bir puan kaybı daha! Juventus 1-1 Verona | MAÇ SONUCU

Juventus'tan bir puan kaybı daha!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 Giriş Tarihi: 26.10.2020

'ın formasını giydiği , sahasında ve Koray Günter'in formasını giydiği Hellas Verona'yı konuk etti. Juventus corona virüsü salgınına yakalanan 'dan eksik çıktığı ikinci lig maçında da galibiyet alamadı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

'ın da formasını giydiği Serie A devi , Portekizli yıldız 'dan eksik çıktığı ikinci lig maçından da galibiyet alamadı. Torino ekibi sahasında Verona ile berabere kaldı.

Zorlu deplasmanda Verona, 60. dakikada genç golcüsü Andrea Favilli ile öne geçti. Konuk ekip, üstünlüğünü 17 dakika koruyabildi ve Juventus 77'de Dejan Kulusevski ile beraberliği yakaladı.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Öte yandan Juventus'ta Merih Demiral, 90 dakika sahada kalırken, Torino ekibinin ilk yarının son dakikalarında attığı gol geçersiz sayıldı.

Bu sonucun ardından Juventus 9, Verona ise 8 puana yükseldi. Juventus, önümüzdeki hafta Serie A'da Spezia deplasmanında sahaya çıkacak.

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