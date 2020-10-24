24 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Dortmund 3-0 Schalke | MAÇ SONUCU

Dortmund derbide gülen taraf oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 Giriş Tarihi: 24.10.2020

Almnaya Bundesliga'nın 6. haftasında sahasında Schlake 04'ü konuk etti. Ev sahibi ekip rakibini 5'inci dakikada Akanji, 61´inci dakikada Haaland ve 78 Hummels´in attığı gollerle rakibini 3-0 mağlup etti.

Almanya Bundesliga´nın 6´ncı haftasında , sahasında milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu´nun forması giydiği 04´ü konuk etti. Signal Iduna Park´ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekip; 55'inci dakikada Akanji, 61´inci dakikada Haaland ve 78 Hummels´in attığı gollerle rakibini 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada milli futbolcu Ahmed Kutucu, yedek kulübesinde başladığı karşılaşmada 56´ncı dakikada Paciencia´nın yerine oyuna dahil oldu. Ozan Kabak ise cezası sebebiyle karşılaşmada görev almadı.

Öte yandan ev sahibi ekipte koronavirüs testi pozitif çıkan Türk asıllı futbolcu Emre Can, mücadelede görev yapamadı.

Venlo 0-13 Ajax | MAÇ SONUCU

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