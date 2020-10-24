Dortmund 3-0 Schalke | MAÇ SONUCU
Almnaya Bundesliga'nın 6. haftasında Borussia Dortmund sahasında Schlake 04'ü konuk etti. Ev sahibi ekip rakibini 5'inci dakikada Akanji, 61´inci dakikada Haaland ve 78 Hummels´in attığı gollerle rakibini 3-0 mağlup etti.
Almanya Bundesliga´nın 6´ncı haftasında Borussia Dortmund, sahasında milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu´nun forması giydiği Schalke 04´ü konuk etti. Signal Iduna Park´ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekip; 55'inci dakikada Akanji, 61´inci dakikada Haaland ve 78 Hummels´in attığı gollerle rakibini 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada milli futbolcu Ahmed Kutucu, yedek kulübesinde başladığı karşılaşmada 56´ncı dakikada Paciencia´nın yerine oyuna dahil oldu. Ozan Kabak ise cezası sebebiyle karşılaşmada görev almadı.
Öte yandan ev sahibi ekipte koronavirüs testi pozitif çıkan Türk asıllı futbolcu Emre Can, mücadelede görev yapamadı.
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